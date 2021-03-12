MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "İstiklal Marşı, Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş abidesidir"
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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "İstiklal Marşı, Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş abidesidir"

12.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:20
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş abidesi olduğunu kaydeden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "2021 yılı, Milli duruşun destanı, Türk milletinin birliği, şehit ve gazilerimizin gurur ifadesi İstiklal Marşı yılı ve yüzüncü yıldönümüdür. 12 Mart 1921'de, Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönem muhterem vekilleri tarafından İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünü iftiharla anıyorum. İstiklal Marşımız, Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş abidesi, muhteşem bir mücadelenin edebi vesikasıdır. Henüz Milli Mücadele'nin devam ettiği bir tarihte kaleme alınan ve Türk varlığı yaşadıkça yaşayacak olan İstiklal Marşımız, Türk milletimizin tüm dünyaya ilan ettiği bağımsızlığının manzum bir beyannamesidir. Türk Milletimizi korkutacak, korkuyla sindirecek, korkudan korkuya sürükleyecek herhangi bir muhasım güç dünya üzerinde ne olmuş ne de olacaktır. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Bu vesile ile tarihin her döneminde olduğu gibi, bugün de 'Yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden' bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza, ilk meclisin muhterem üyelerine, bir fazilet timsali olan muhterem vatan şairimiz Akif'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere hediye eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze en derin şükran hislerimle Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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