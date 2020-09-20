MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, görevine yeniden seçildi MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, güven tazeledi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, güven tazeledi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen kongreye MHP genel başkan yardımcıları Deniz Depboylu, Emin Haluk Ayhan, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde Haluk Alıcık, görevine yeniden seçilirken yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Gürşat Kale, Yusuf Temel, Ahmet Bayrak, Bahri Karabulut, Ethem Yeşilyurt, Osman Çetin, Hüseyin Hanay, Ümit Örü, Kasım Durmaz, Mevlüt Burak Kaptan, Ahmet Gökhan Dağlıoğlu, Cafer Menderes, Faruk Barbaros, Burhan Uçaş, Ahmet Şahin, Yusuf Üstek, Metin Sakalar, Fatih Esmek, Zafer Erzurum, Erkan Güleçoğlu, Rıza Kayaoğulları, Güneri Yörükoğlu, Bülent Çam, Mehmet Cemal Şengün."

Kaynak: AA