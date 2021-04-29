MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; "Bütün işi aşıya bırakamayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; "Bütün işi aşıya bırakamayız"

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; 'Bütün işi aşıya bırakamayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, bugün akşam başlayacak olan tam kapanma sürecinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Büyün işi aşıya bırakamayız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, bugün akşam başlayacak olan tam kapanma sürecinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Büyün işi aşıya bırakamayız" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, bugün akşam saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'da son bulacak olan tam kapanma öncesi açıklamalarda bulundu. Korona virüsü ancak tedbirlere uyarak yenilebileceğini ifade eden Alıcık, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz. Yükün, ağırlığın büyük kısmını yüklenen kahraman bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımıza karşı sorumluluk duygusu, bizlere tedbirlere uyma isteği vermelidir. Yapmanız gereken kapanma kurallarına uymak, kendinizi korumak ve aşı sıranızı beklemektir. Bütün işi de aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar kurallara disiplinli uymak, birlikte mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Tam kapanmanın sonucunun bayram niteliğinde haberler olmasını dileyen Alıcık, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beyefendinin nezninde tüm sağlık çalışanlarımıza, bilim insanlarımıza, her alanda mücadeleye katkı veren arkadaşlara efe yürekli hemşerilerim adına teşekkür ederim. Şehit olan sağlık çalışanlarımıza, vefat eden vatandaşlarımıza, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. En güvenli kalemiz olan evimizde 17 Mayısa kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun. Orucumuz sıhhatli, sahurumuz, iftarımız bereket, dualarımız kabul olsun. Tüm hemşerilerimi muhabbetle selamlıyor, sağlık ve huzurlu günler diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Feyza Aktan Özcan Deniz Meral Kaplan
Spor Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; "Bütün işi aşıya bırakamayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:37:16. #1.16#

title