MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi geleceğe umuttur"
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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi geleceğe umuttur"

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: '30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi geleceğe umuttur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, '30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, '30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alıcık, "30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi geleceğe umuttur" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi, "Türkiye gelecekte bugünden daha da güçlü olmalıdır ve olacaktır. Üzerinde yaşadığımız kutlu vatan; zorluğu, çilesi ile kaderimizdir, namusumuzdur. Kocatepe'de, Çiğiltepe'de, Tınaztepe'de, Belentepe'de yanan bağımsızlık meşalesi; Dumlupınar'da körüklenmiş ve Ege'ye kadar tüm yolu aydınlatmıştır. Kafkaslar'dan Hicaz çöllerine, Çanakkale'den Yemen'e, Galiçya'dan Dumlupınar'a kadar insanlığa dik duruşu, bağımsızlık onurunu gösterip öğreten Türk milletimiz karşısına çıkacak her külfeti aşacak, her zorluğu alt edecek muktedir vasfa sahiptir.Türk milleti dün olduğu gibi bugün ve yarın da bekasına sahip çıkacak, aziz vatan üzerinde sinsi plan yapanların tezgahlarını bozarak başlarına geçirecek cesaret ve dirayettedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Cenab-ı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi geleceğe umuttur" - Haberler
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