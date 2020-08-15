MHP Aydın'da kongre takvimi belli oldu
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MHP Aydın'da kongre takvimi belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın'da Korona virüs tehlikesi dolayısıyla ertelenen ilçe kongrelerinin tarihleri belli oldu.

MHP Aydın'da kongre takvimi belli oldu
15.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:33

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın'da Korona virüs tehlikesi dolayısıyla ertelenen ilçe kongrelerinin tarihleri belli oldu. Kongre takvimini açıklayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Kazanan Türkiye olacak" dedi.

MHP Aydın'da ilçe kongreleri için hazırlıklar tamamlandı. İlçe kongrelerinin takvimini MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık açıkladı. 17 Ağustos Pazartesi günü Koçarlı ve Karacasu ile başlayacak olan ilçe kongreleri, 18 Ağustos Salı Bozdoğan, 19 Ağustos Çarşamba Karpuzlu, 20 Ağustos Perşembe Çine, 21 Ağustos Cuma Buharkent ve Sultanhisar, 22 Ağustos Cumartesi Efeler, 23 Ağustos Pazar Didim, 24 Ağustos Pazartesi Nazilli, 25 Ağustos Salı Kuşadası, 26 Ağustos Çarşamba Kuyucak ve Yenipazar, 27 Ağustos Perşembe Germencik, 28 Ağustos Cuma İncirliova ve son olarak da 29 Ağustos Cumartesi günü Söke ve Köşk ilçelerinde gerçekleştirilecek.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Her kongre sürecinde olduğu gibi, MHP Aydın Teşkilatlarımız ve mensuplarımız bu defa da büyük bir heyecan ve coşkuyla, birlik ve beraberlik havası içinde olacaktır. Teşkilatlarımız, ülkemizin yüksek çıkarları bağlamında MHP'nin üstlendiği başat işlev ve Cumhur İttifakı'nın kucaklayıcı dinamiklerini dikkate alacakları kongrelerimiz partimize, partililerimize, vatanımıza ve milletimize ve hemşerilerime hayırlar getirmesini diliyorum. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik. Kazanan, Türkiye olacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

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