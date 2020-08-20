MHP Antalya ilçe kongreleri 5 Eylül'de başlayacak
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MHP Antalya ilçe kongreleri 5 Eylül'de başlayacak

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, ilçe kongrelerinin 5-27 Eylül arasında yapılacağını açıkladı.

MHP Antalya ilçe kongreleri 5 Eylül'de başlayacak
20.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:18

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, ilçe kongrelerinin 5-27 Eylül arasında yapılacağını açıkladı.

Durgun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, milli bilincin toplumun en geniş kesimlerine yayılması hususunda MHP'nin ve lideri Devlet Bahçeli'nin büyük katkılarda bulunduğunu söyledi.

MHP'nin Türk siyasetinde oynadığı başat ve birleştirici rolün ve katkıda bulunduğu toplumsal barışın

sürdürülmesi açısından kongre sürecinde birlik ve beraberlik havasını yansıtan bir atmosferin teneffüs

edilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Durgun, şunları kaydetti:

"Şu günlerde partimizden beklenen ve aranan birliktelik havasını, dayanışma ruhunu

aksettirecek en uygun vasıta, bilhassa ilçe kongrelerinin 'tek ses, tek yürek, tek bilek' halinde

gerçekleştirilmesidir. Bilindiği gibi aynı gerekçelerle kurultay sloganımız 'İstiklal için birlik, istikbal için

dirlik' ve 'Kazanan Türkiye olacak' parolasıdır.

5 Eylül – 27 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak ilçe kongrelerimiz bu şuurla gerçekleştirilecektir."

Durgun, ülkenin ve teşkilatlarının yüksek çıkarları bağlamında MHP'nin üstlendiği işlev ve Cumhur İttifakı'nın

kucaklayıcı dinamiklerini dikkate alarak kongrelerini uhulet ve suhulet içinde, demokrasi bayramı ve

dayanışma havasında geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

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