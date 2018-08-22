MHP Antalya İl Başkanlığında Bayramlaşma

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanlığı binasında bayramlaşma programı düzenlendi.

Muratpaşa ilçesindeki binada düzenlenen bayramlaşma törenine, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Programda konuşan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Kurban Bayramı'nın anlamının yardımlaşma ve paylaşma olduğunu belirterek, bütün teşkilatın ve Müslümanların bayramını kutladı.

Antalya'daki 19 ilçede kendilerine destek verenleri tek tek ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan, partinin zorluklarla mücadele ettiğini anımsatarak bunun için maddi ve manevi anlamda partiye destek olan herkese teşekkür etti.

Antalya'nın dünyanın göz bebeği, tarım ve turizmin başkenti olduğunu belirten Başkan, "Biz Antalya için elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Antalya'mız şu anda turist sayısı 8 milyonu buldu ama dileriz ki bu sayı 20, 30 milyon sayısını bulur. Türkiye'de hedefimiz ise bu sayıyı 50 milyona çıkarmak." dedi.

İl Başkanı Aksoy ise MHP İl Başkanlığında yeni bina yapımının tamamlandığını ve bir daha ki bayramda partililerle yeni binada bayramlaşacaklarını söyledi.

24 Haziran seçimlerinde Antalya'da MHP'ye 146 bin 270 kişinin oy verdiğini ve Antalya bir milletvekili çıkarıldığını hatırlatan Aksoy, kendilerine oy veren herkese teşekkür etti.