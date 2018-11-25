MHP Antalya İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı - Bahçeli'nin Çıkışı
-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin otelden çıkması -Partililerin Bahçeli ile fotoğraf çektirip, Bahçeli'nin elini öpmesi -Bahçeli'nin aracına binmesi ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir otelde düzenlenen partisinin Antalya İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın...
-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin otelden çıkması
-Partililerin Bahçeli ile fotoğraf çektirip, Bahçeli'nin elini öpmesi
-Bahçeli'nin aracına binmesi ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir otelde düzenlenen partisinin Antalya İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı. Bahçeli, oturumun ardından partililerle vedalaştı.