MHP Antalya İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı - Bahçeli'nin Çıkışı

MHP Antalya İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı - Bahçeli'nin Çıkışı

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin otelden çıkması -Partililerin Bahçeli ile fotoğraf çektirip, Bahçeli'nin elini öpmesi -Bahçeli'nin aracına binmesi ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir otelde düzenlenen partisinin Antalya İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın...

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin otelden çıkması
-Partililerin Bahçeli ile fotoğraf çektirip, Bahçeli'nin elini öpmesi
-Bahçeli'nin aracına binmesi ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir otelde düzenlenen partisinin Antalya İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı. Bahçeli, oturumun ardından partililerle vedalaştı.

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