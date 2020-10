MHP Antalya Hilmi Durgun ile 'devam' dedi

Antalya'da MHP Antalya İl Başkanlığı'nın 13. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. 600 delegeden 576'nın oy kullandığı ve 10 oyun geçersiz sayıldığı kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Hilmi Durgun, 566 oy alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen MHP Antalya İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'ne, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başgan, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, MHP ve AK Partili ilçe belediye başkanları, delegeler, çok sayıda davetli ile parti üyeleri katıldı.

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun'un tek aday olduğu kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mesaj, İzzet Ulvi Yönter tarafından okundu. Kongrede bir konuşma yapan İl Başkanı Durgun, tüm teşkilatlarda düzenlenecek kongrelerin ardından 14 Mart 2021 tarihinde büyük kurultayın her zamankinden daha coşkulu, daha birlik ve bütünlük içinde hazırlanılacağını kaydetti. Büyük kongrenin tarihine işaret eden Durgun, "Bu kurultayla yetki alacak merkez kadrolarımız, partimizi cumhuriyetimizin bir asrını dolduracağı 2023 yılına taşıyacak kadrolar olacaktır. Diğer yandan, büyük kurultay, önümüzdeki yıl yüz beşinci sene-i devriyesini idrak edeceğimiz Çanakkale ruhuna da bir çağrıdır. Nasıl ki Çanakkale'de rütbeler, makamlar, unvanlar ve hatta isimler anlamını yitirmiş, her fert önüne ardına bakmadan cepheye koşmuşsa, 2023 yılına giden yolda büyük kurultaya ve sonrasındaki çetin mücadeleye aynı şuur ve vakarla iştirak etmek her birimiz için ülkücü bir erdem olduğu kadar kutlu bir ödevdir de" dedi.

"Kazanan Türkiye olacaktır"

Türki Milleti'nin yüreğindeki ülkü ışığını hiçbir karanlık gücün söndüremeyeceğini vurgulayan Durgun, sözlerine şöyle devam etti:

"Topun, tüfeğin, idam sehpalarının kalleş pusuların yok edemediği, Türk Milleti' nin yüreğindeki "ülkü ışığını", hiçbir karanlık gücün söndüremediği ve söndüremeyeceği, 9 Işıkla aydınlanan yiğit yürekleri hiçbir şer odağının sindiremediği ve sindiremeyeceği nesillerin yetişmesini sağlayan Başbuğ Alparslan Türkeş' tir bizim atamız. Tarihin en eski döneminden bugüne kadar bayrağımızı dalgalandıranlar, varlığımızı borçlu olduklarımız, ebedi uykularında rahat uyusunlar, müsterih olsunlar; bu bayrak sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir. Ay yıldızlı albayrağı, üç hillalli kutlu sancağı, bize yol gösteren bozkurtlu bayrağımızı göklerde de gönüllerde de dalgalandırmaya devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki; birliğimiz İstiklal'in teminatı, dirliğimiz istikbalin sönmez ışığı ve kazanan Türkiye olacaktır."

"Yolumuzu kesmek isteyenlere Toroslar gibi olacağız"

Göreve gelecek arkadaşlarına başarılar da dileyen Durgun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mavi Vatan' ın gözbebeği Antalya sevdamıza hizmet yolunda yükümüzü paylaşanlara Akdeniz, yolumuzu kesmek isteyenlere Toroslar gibi olacağız. Eskiler önce refik, sonra tarik der. Ölümü öldüren yiğitlerimiz, dava şehitlerimiz bizim yol arkadaşlarımız olacaktır. Bugün burada bu salonda Adil Okur vardır, İmdat Sarıca vardır, Kemal Fedai Çoşkuner vardır. Bugün Ruhi Kılıçkıran, Dursun Önkuzu, Süleyman Özmen ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu da buradadır. Bugün burada bu salonda maziden aldığı güçle 2023 Lider Ülke Türkiye Ülküsüne yürüyen milliyetçi ülkücü neferler vardır, her birimizin gönül defterinde adları yazılı yüzlerce ülkü şehidi ve ülkücüler vardır. Milletimizin bizlere güveni tamdır, gönüllerini açmaya hazırlardır. Ülkücülerin emin eller - temiz eller olduklarını görüyorlar. Liyakatli ve yeterli olduğumuzun da bilincindeler. Biz hedeflerimize ulaşmak için, hakettiğimiz yerlerde olmak için ne yapılması gerekiyorsa; haktan ve adaletten ayrılmadan Türk ve Müslüman kimliğimizden ve Ülkücü duruşumuzdan taviz vermeden gerçekleştireceğiz. Yorulmadan, durmadan ve engelleri birlikte aşarak ilerleyeceğimiz kadrolarımıza yürekten güveniyor, her biri ile iftihar ediyorum. Partimizin bugünlere gelmesinde eşsiz emeklerini esirgemeyen geçmiş dönem yöneticilerimize ve büyüklerimize şükranlarımı sunuyor, göreve gelecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Geçerli oyların tamamını aldı

Durgun'un konuşmasının ardından salondakiler kongre dışarısına alındı. Ardından oy kullanacak delegeler sırayla sandık başına geçerek oylarını kullandı.

Saat 17.30'a kadar süren oy kullanma işlemlerine 600 delegeden 576 delege oy kullandı. Durgun, 10 oyun geçersiz sayıldığı sandıklardan 566 oy alarak tekrar il başkanlığına seçildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı