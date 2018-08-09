MHP, Anket Şirketi İçin Kanun Teklifi Hazırladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, hazırladıkları kanun teklifiyle, kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan kamuoyu araştırmacılarının 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

TARAFSIZ OLMAKLA YÜKÜMLÜ TUTULACAKLAR

Karakaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hazırladığıKamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifihakkında bilgi verdi. Teklife göre araştırmacının; yayınlanan bir araştırma için araştırmayıkim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını vetutarını belgeleri ile birlikte paylaşmak zorunda kalacağını belirten Karakaya,araştırmacının, veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst,doğru ve tarafsız olmakla yükümlü tutulduğunu belirtti.

"İMHA ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR"

Güvenilirliği ve geçerliliği konusunda şüphe duyulan ya da bağlamındankoparılarak müşteri tarafından yayınlanan bir araştırma sonucuna, araştırmacınınmüdahale etmesinin zorunlu olacağını ifade eden Karakaya, şu bilgileri verdi: "Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlariçin kullanımının önüne geçilmesi maksadıyla, ilgili işlemler sonlandığında imhaedilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

"TÜİK İLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞACAK"

Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gereklibilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Belirlenen görev veyükümlülüklerin ifasında her neviden araştırmacılar TÜİK ile iş birliğiiçerisinde çalışacak. TÜİK, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda,kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ilesınırlı olarak denetim yapma yetkisine sahip olacak.

"ALDIĞI ÜCRETİN 10 KATI CEZA KESİLEBİLECEK"

Teklifin getirdiği önemli bir husus da cezadır. Teklifte belirtilenkoşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgiliaraştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idaripara cezası kesilebilecek.

"2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS ÖNGÖRÜLÜYOR"

Teklif, manipülasyon suçuna 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıgetiriyor. Bu teklifteki koşul ve ilkelere aykırı olarak araştırma adı altındaveya imasıyla kamuoyunu bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkındaolumlu ya da olumsuz yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış,yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacı veya kamuoyu araştırmakuruluşunun sorumlu yöneticisinin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ilecezalandırılması öngörülmektedir."