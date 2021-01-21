MHP Ankara İl Başkanlığı sokak hayvanları için kampanya başlattı

MHP Ankara İl Başkanlığı, soğuk havalarda beslenme ve barınma zorluğu çeken sokak hayvanlarına yönelik kampanya başlattı.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, yaptığı açıklamada, kampanyayı sokaktaki hayvanların kışı rahat geçirmesi amacıyla başlattıklarını belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ailelerin kedi veya köpek kulübesi yaparak kampanyaya destek verebileceğine dikkati çeken Baştuğ, şunları kaydetti:

"Kampanyamız neticesinde hayvan barınaklarına teslim edeceğimiz kulübelere, çocuklarımızın ismini vereceğiz. Ayrıca dileyen ailelerimiz yaptıkları kulübelerde kalacak dostlarımızın bakıcı ailesi de olabilecektir. Bununla birlikte kampanyamıza mama bağışı yaparak da destek verebilirsiniz. Çocuklarınızla yaptığınız kulübeleri ve mama bağışlarınızı il başkanlığımıza veya size en yakın ilçe başkanlıklarımıza teslim edebilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş