MHP Ankara İl Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenledi - Haberler
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MHP Ankara İl Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenledi

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Yöresel oyun gösterileri MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un konuşması Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr.

ANKARA (AA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Yöresel oyun gösterileri

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un konuşması

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ile röportaj

ANKARA - MHP Ankara İl Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Sevgi Tüm Engelleri Aşar' etkinlik düzenlendi.

MHP Ankara İl Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenledi

MHP Ankara İl Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenledi

MHP Ankara İl Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenledi

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AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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