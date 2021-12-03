MHP Ankara İl Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenledi
AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Yöresel oyun gösterileri MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un konuşması Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
ANKARA (AA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Yöresel oyun gösterileri
MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un konuşması
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ile röportaj
ANKARA - MHP Ankara İl Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Sevgi Tüm Engelleri Aşar' etkinlik düzenlendi.