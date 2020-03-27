MHP Ankara İl Başkanı Baştuğ'dan öğrencilere kitap kampanyası
MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden eğitim gören öğrenciler için kitap kampanyası başlattı.
27.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:28
MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden eğitim gören öğrenciler için kitap kampanyası başlattı.
Baştuğ, sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına bir arkadaşını etiketleyen 100 öğrenciye, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in kaleme aldığı "Kür Şad Destanı" kitabını hediye edeceğini belirtti.
Partililerin de destek verdiği paylaşımda Aytuğ, şunları kaydetti:
"Eğitimine evinde devam edip yorumda bir arkadaşını etiketleyen 100 öğrenci kardeşime, arkadaşıyla beraber Ülkü Ocakları'nın Kür Şad Destanı kitabını hediye olarak gönderiyorum."
Kaynak: AA