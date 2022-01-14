MHP Anamur İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

ANAMUR, MERSİN (AA) - MHP Anamur İlçe Başkanlığı, yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Partinin ilçe başkanlığında gerçekleşen toplantıya MHP Anamur İlçe Başkanı Adnan Gübbük ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gübbük, yaptığı açıklamada, Anamur'da partilerine yakışacak şekilde güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmak istediklerini söyledi.

Disiplinli bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Gübbük, "Esnafımızın, muhtarımızın, işçimizin, çiftçimizin dertlerini dinleyeceğiz. Çözüm arayışında tüm kadrolarımızla birlikte sonuç odaklı çalışacağız." diye konuştu.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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