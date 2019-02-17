MHP Amasya'da Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

MHP'nin Amasya il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı için toplantı düzenlendi.

Amasya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partilileri selamladı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise konuşmasında, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz." dediğini ve çok büyük gaflete düştüğünü söyledi.

Bu ülke toprakları içerisinde "Kürdistan" diye bir toprak olmadığına işaret eden Enginyurt, "Kürdistan'ı kim kurmak isterse kafasını patlatırız. Nasıl hendeklere gömdüysek bu ülkede Kürdistan'ı kurmak isteyenlerin, Kürdistan hayalleri kuranların kafasında balyoz olur, patlarız. İşte bizim beka dediğimiz bu." ifadesini kullandı.

Enginyurt, şunları kaydetti:

"'Daha düne kadar Recep Tayyip Erdoğan size neler dedi neler, neler söyledi neler ama siz niçin Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile berabersiniz?' dediklerinde biz şunu diyoruz: Doğrudur, Sayın Cumhurbaşkanı bize çok şey demiştir ama hoş biz de Mekke müftüsü değiliz. Ondan geriye kalmadık. Biz de bir dediyse beş dedik ama 15 Temmuz'da bir şey yaşadık. Ne yaşadık, Pensilvanya'daki sümüklü alçağın evlatları bu ülkede darbe yapmaya kalktı. İşte o darbe gecesinde biz bütün Türk milleti olarak, MHP'lisi, CHP'lisi, AK Partilisi ve bütün millet olarak bir karar aldık. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek sen ne dedin, ben ne dedim kavgasını bir kenara bıraktık."

Toplantıda, MHP'nin Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Sarı, projelerini anlatarak Cumhur İttifakı'nın özüne bağlı kalarak seçim çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Adayların tanıtıldığı toplantıya, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA