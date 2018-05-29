MHP, "Alparslan Türkeş'in Askerleriyiz" Sloganını Yasakladı

Ülkü Ocakları'nın MHP Aday Toplantısı için yayımladığı genelgede "Özellikle 'Alparslan Türkeş'in askerleriyiz.' sloganı ne bu programda ne de başka bir programda asla atılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

ÜLKÜ OCAKLARI TOPLANTIDA HAZIR BULUNDU

Ankara Spor Salonun'da 26 Mayıs'ta MHP Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Ülkücülerin haber sitesi olarak bilinen Habererk'te yer alan habere göre; Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz organizasyon öncesinde "26 Mayıs MHP Aday Tanıtım Toplantısı Genelgesi" başlıklı bir metin yayınladı.

GÖREVİ OLMAYAN TEŞKİLATLAR GRUP HALİNDE DOLAŞMAYACAK

18 Mayıs'ta yayımlanan ve "Olcay Kılavuz - Ülkü Ocakları Genel Başkanı" imzası taşıyan genelgede şunlar yer aldı:

"Görevi olmayan ocak başkanları teşkilatlarının başından kesinlikle ayrılmayacak ve gruplar halinde dolaşılmayacaktır. Ayrıca tribünlerden rastgele slogan atılmayacak sadece belirlediğimiz sloganlar atılacaktır.

ALPARSLAN TÜRKEŞ SLOGANI YASAKLANDI

Özellikle 'Alparslan Türkeş'in askerleriyiz.' sloganı ne bu programda ne de başka bir programda asla atılmayacaktır. Bu sloganı atan teşkilat olursa gerektiği şekilde ikaz edilecektir."