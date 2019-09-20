MHP Aliağa vatandaşlara aşure dağıttı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanlığı, Muharrem ayı nedeniyle kentte onlarca vatandaşa aşure dağıttı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanlığı, Muharrem ayı nedeniyle kentte onlarca vatandaşa aşure dağıttı.
MHP Aliağa İlçe Başkanlığı, Demokrasi Meydanı'nda Muharrem ayı nedeniyle etkinlik düzenledi. Programda hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Gerçekleştirilen programa MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve ilçe yönetimi tam kadro katılım gösterdi. Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - İZMİR