MHP Aliağa vatandaşlara aşure dağıttı

MHP Aliağa vatandaşlara aşure dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanlığı, Muharrem ayı nedeniyle kentte onlarca vatandaşa aşure dağıttı.

20.09.2019 17:39
MHP Aliağa vatandaşlara aşure dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanlığı, Muharrem ayı nedeniyle kentte onlarca vatandaşa aşure dağıttı.


MHP Aliağa İlçe Başkanlığı, Demokrasi Meydanı'nda Muharrem ayı nedeniyle etkinlik düzenledi. Programda hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Gerçekleştirilen programa MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve ilçe yönetimi tam kadro katılım gösterdi. Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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