MHP Aliağa İlçe Başkanlığına Nuray Aydemir atandı
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MHP İlçe Başkanlığı görevindeyken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Abdurrahim Aydemir'in yerine eşi Nuray Aydemir getirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - MHP İlçe Başkanlığı görevindeyken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Abdurrahim Aydemir'in yerine eşi Nuray Aydemir getirildi.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin Aliağa İlçe Yönetim Kurulu listesini duyurdu.
Veysel Şahin, paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın'ın tensipleriyle Aliağa İlçe Başkanlığımıza Nuray Aydemir atanmıştır. Cenab-ı Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.
Liste şu isimlerden oluştu:
"Nuray Aydemir, Figen Erkal, İdris Arslan, Nimet Özkurt, Altan Yıldırım, Hasan Nasır, Hilkat Çelik, Raşit Özkan, Gülseren Alkış, Rahmi Keskinoğlu, Nurten Yaşar, Hakan Memiş, Yavuz Balcı, Mehmet Kızıldağ, Hasan Mesut, Emin Çam, Mehmet Ali Gürlek, Orhan Ay, Olcay Bulut, Ali Kara, Ziya Dalkılıç, Abdullah Erikci, Abdullah Sağlam, Remzi Yıldız, İzzet Onuk, Koray Doğaç, Halil Göral, Serkan Şimşek, Hasib Şengül, Özkan Gökkaya, Cemal Akçaköse, Esalettin Uyan, Hüseyin Akbulut, Murat Kırıcı, Alaattin Süner, İbrahim Yöntem, Mevlüt Ongün, Koray Koçer, Bora Ay, Ahmet Ötkan, Serhat Özmen, Tuğşat Kozar"
Uzun dönemdir MHP İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Abdurrahim Aydemir, 15 Kasım 2021'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.