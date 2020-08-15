MHP Akşehir İlçe Kongresi MHP Akşehir İlçe Teşkilatı 13. Olağan Kongresi'nde mevcut ilçe başkanı Salih Akça yeniden seçildi.

MHP Akşehir İlçe Teşkilatı 13. Olağan Kongresi'nde mevcut ilçe başkanı Salih Akça yeniden seçildi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede, Akşehir'in Milli Mücadelede oynadığı rolün önemini vurguladı.

Yapılan kongrelerle partiyi 2023'e taşıyacak kadroların belirlendiğini aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

"Akdeniz'de Libya, Kıbrıs, Ege sorunları yaşanıyor. Ülkemize yönelik terör saldırıları ve ekonomik baskılar da devam ediyor. 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünü kullanmak isteyenler en büyük hatayı milli duruşumuzu unutarak yaptılar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hızlı kararlar alınabiliyor. Bu sistemin mimarı Cumhur İttifakı'dır. Bugün Avrupa Birliği, haktan ve hukuktan yana olmadığını göstermeye devam ediyor. Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarımızı sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Kim gelirse gelsin, gelecekleri varsa görecekleri de var."

Yapılan seçimde mevcut ilçe başkanı Salih Akça, yeniden ilçe başkanı oldu.

Akça'nın yönetimi; Fatih Beyoğlu, Fikri Kurt, Rabia Ünal, Numan Tuna, Kadir Akkaya, Mehmet Dipi, Musa Önem, İbrahim Zeybek, Elif Ağca, Halil Arslanalp, Kadir Yürüdü, M.Akif Dilber, Mustafa Yılmaz, Erol Satılmış, Hüseyin Kef, Enver Kocabaş, Himmet Tuncez ve Salih Şarlak'tan oluştu..

Kongreye, MHP MYK Üyesi Bulduk Özdemir, Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, İl Ocak Başkanı Yusuf Kasım Akta, Doğanhisar Belediye Başkanı Süleyman Pekmez, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Karataş ve partililer katıldı.

Kaynak: AA