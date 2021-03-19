MHP, AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak
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MHP, AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak

19.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:10
MHP, AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak

MHP, AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresine aralarında TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın da bulunduğu 5 kişilik heyetle katılacak.

MHP,  AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresine aralarında TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın da bulunduğu 5 kişilik heyetle katılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresine katılacak parti heyetini açıkladı. Buna göre AK Parti kongresine, MHP'den TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MYK Üyesi Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay katılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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