AFYONKARAHİSAR - MHP Afyonkarahisar Milletvekili Taytak ve beraberindekiler marketleri ziyaret etti

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve il yönetimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan "Milli Birlik ve Dayanışma" kampanyası kapsamında Afyonkarahisar'daki hiper market ve Tarım Kredi Kooperatifleri marketi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Taytak, Türkiye'ye ciddi manada sıkıntı yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

Geçen aylarda kaos ortamı içerisinde olunduğunu belirten Taytak, "Dolar yükseldikçe muhalefet, 'sandığı getir dolar düşer.' diyordu. Sandıkla doların ne ilgisi var? Onu anlamış değiliz. Şimdi dolar düştü, diyorlar ki, 'Türk lirasını dolara bağladınız.' Yok dolara siz bağladınız." dedi.

Taytak, şöyle konuştu:

"Dediniz ki 'dolar yükselirse bu hükümet gider.' Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün açıklamalarında bunun bir ekonomik kuşatma olduğunu, uluslararası program olduğunu, arkasında Amerika'nın olduğunu, FETÖ'nün olduğunu, PKK'nın olduğunu ifade ettiler. Zaten ülkede terör bitmek üzere. Ülkede hiçbir yatırım durmuş değil. Ama insanlar evine götürecek ekmekle ilgili bir sıkıntı yaşadığında önceliği o oluyor. Çok da doğaldır bu."

Kura bağlı TL mevduatının her şeyi rahatlattığını anımsatan Taytak, "Artık vatandaş anladı ki bu bir tezgahtı, oyundu, senaryoydu. Millet, hükümet, devlet hep birlikte bunu bozduk. Şimdi de esnaflara diyoruz ki, taşın altına elinizi koyun. Yüksek fiyatları aşağıya çekin." ifadelerini kullandı.