MHP Adayı Ejder Demir'den Miting Gibi Açılış

MHP Gaziantep 3. sıra Milletvekili Adayı Ejder Demir'in Seçim Koordinasyon Merkezi görkemli bir törenle açıldı. Miting havasında gerçekleşen açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

25 Haziran seçimlerine kısa bir süre kalırken siyasi partilerde seçim hazırlığı son hızla devam ederken MHP Gaziantep 3. Sıra Milletvekili adayı Ejder Demir'in, Seçim koordinasyon merkezi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde hizmete girdi. Mehteran takımının marşlarıyla renk kattığı açılış töreni partilerden büyük ilgi gördü. Ejder Demir'in açılışına MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, MHP Gaziantep 27. dönem Milletvekili adayları, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Fuat Yozbatıran ve çok sayıda partili katıldı.

"Vatan Hainleri Kol Kola Girmiş"

Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında açıklamalarda bulunan Ejder Demir, "Ülkemiz, şehrimiz bu haldeyken bize düşen susmak, oturmak değildir. Kim var denildiğinde önümüze arkamıza bakmadan ben varım dedik ve bu kutlu yola çıktık. 24 Haziran seçimleri yaklaşırken vazifemizin zor, yükümüzün ağır, işimizin meşakkatli olduğunun bilincindeyiz. Çünkü vatan hainleri kol kola girmiş milletçe sendelememizi bekliyor. Çünkü bütün terör örgütlerinin içerideki ve dışarıdaki uzantıları ile memleketin bekasına kastetmek isteyen bize bu asil milletin bekasına kastetmek isteyen tüm soysuzların bir olduklarını ve bize bu asil millete diz çöktürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü tüm ihanet şebekelerinin cennet vatanımız üzerindeki gaye ve niyetlerine tarih bilincimiz şahitlik etmektedir. Bununla birlikte asil Türk Milletinin söz konusu memleket olduğunda terör örgütlerine, yardakçıklarına ve yaltakçılarına neler yapabileceğine de aynı tarih bilincimiz şahitlik etmektedir" dedi.

"MHP ülkenin ve milletin bekasının teminatıdır"

Türkiye'nin iç ve dış düşmanlar tarafından büyük bir tehlike altında olduğunu kaydeden Ejder Demir, "Malumunuz olduğu üzere Türkiye'nin jeopolitik konumu dış güçlere amaç olmuştur ve parçalanmış bir Türkiye daima onların hayallerini süslemiştir. Geçmişten günümüze çeşitli terör örgütleri eli ile içeriden dışarıdan kuşatılmaya genlerimizle oynanmaya çalışılmıştır. Şunu kalben söyleyebilirim ki bu dönemlerde cefa sıkıntı, aziz vatan evlatlarının payına düşmüştür. İşte tam bu noktada diyoruz ki bugün bu tehlikelerin en büyüğü ile karşı karşıyayız. Hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği ve millet olarak bizim de sıkılıkla kullandığımız söz vardır ya söz konusu vatanda gerisi teferruattır diye işte bugün söz konusu vatandır. O vatan Ankara'dır, o vatan Çanakkale'dir, o vatan Edirne'dir, o vatan Hakkari'dir, o vatan Gaziantep'tir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında liderimiz Devlet Bahçeli ve onun neferleri olan vatan sevdalısı ülkücülerin dik duruşu tüm Türkiye'ye bir kez daha göstermiştir ki. MHP ülkenin ve milletin bekasının teminatıdır. Geçmişte atalarımızın, dedelerimizin ninelerimizin, Şahin Beylerin Şehit Kamillerin, Karayılanların Kara Fatmaların sahip çıktığı gibi bugünde bizler vatanımıza sahip çıkacağız ve el birliğiyle, yürek ve gönül birliğiyle şanlı Türk bayrağımızı ilelebet göklerde dalgalandıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP