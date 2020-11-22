MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, vatandaşlarla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Sarıçam ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Sarıçam ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP'nin saha çalışmaları kapsamında, Boynuyoğun Mahallesini ziyaret eden Avcı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vatandaşın sorunlarını önemsediklerini ifade eden Avcı, üreten, mutlu, huzurlu bir Adana istediklerini kaydetti.

Avcı, ziyaretlerinde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, her sorunun çözüme kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

Ziyaretlerinde Avcı'ya Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Boynuyoğun Mahallesi muhtarı Musa Dağ ile il divan kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu