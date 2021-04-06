MHP Adana İl Başkanı Avcı, Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Avcı, mesajında, AA'nın Ankara'dan bakan, milli düşünen, "Önce ülkem ve milletim" diyen, milli ve manevi değerlere saygılı, ülkenin savunma gücünün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu Ajansını 6 Nisan 1920'de kurduğunu anımsatan Avcı, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, o dönemde ihanet ve husumet cephesine hizmet eden teslimiyetçi basın varlığı karşısında hayata geçirilmiştir. Bugün de yine ihanet ve husumet cephesine hizmet eden, milli ve manevi değerlere saldıran, yalan haberlerle kaos üretmeye çalışan bir basın gerçeği karşısında doğru ve tarafsız haber veren kurumlarımızın varlığı tesellimiz ve güvencemizdir. Her alanda olduğu gibi basında da milli kurumların, milli gazetecilerin sayısının çoğalmasını elzem görüyoruz. Bu düşüncelerle ülkemizin ve milletimizin sesini doğru ve hızlı şekilde tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, değerli yöneticilerini ve çalışkan emekçi kardeşlerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu