MHP Adana'da kongre heyecanı
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MHP Adana'da kongre heyecanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl 13. Olağan Kongresi'nin 26 Eylül 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı.

MHP Adana'da kongre heyecanı
09.09.2020 13:49 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:54

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl 13. Olağan Kongresi'nin 26 Eylül 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı.

22 Ağustos'ta başlayan ilçe kongrelerini 7 Eylül 2020 tarihinde tamamlayan MHP Adana, il kongresini 26 Eylül 2020 tarihinde Cumartesi günü saat 10.00'da düzenlenecek. Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kongre, ilçe kongrelerinde olduğu gibi korona virüsü salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında gerçekleştirilecek.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptığı açıklamada "Başbuğ Alparslan Türkeş'le birlikte siyaset sahnesine çıkan, Adana'da doğan, Adana'dan yükselerek devlet ve millet hayatına etki eden, yön veren Milliyetçi Hareket Partisi, Adana'da 13. Olağan Kongresini gerçekleştirecek olmanın onurunu yaşıyor. Yarım asrı geçen zamanda öznesi daima devlet ve millet olan bu kutlu hareket, bugün de çok saygıdeğer hemşehrimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bilge liderliğinde her şart altında 'Önce ülkem ve milletim' ilkesini yaşatmaya devam etmektedir." dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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