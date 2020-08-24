MHP Adana'da 6 ilçede kongre yaptı
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MHP Adana'da 6 ilçede kongre yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan ilçe teşkilatlarında yapılan kongreler sonucunda mevcut başkanlar güven tazelediler.

MHP Adana'da 6 ilçede kongre yaptı
24.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:30

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan ilçe teşkilatlarında yapılan kongreler sonucunda mevcut başkanlar güven tazelediler. MHP Adana'da 15 ilçeden 6'sında kongrelerini tamamladı.

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultay sürecinde ilçelerde başlayan kongrelerde bugün de üç ilçede yeni yönetimler oluşturuldu. Seçimlerde tek liste çıkarıldı. Divan Başkanlığı'nı MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın yaptığı MHP Çukurova İlçe Teşkilatının 5. Olağan Kongresinde mevcut İlçe Başkanı Hasan Öztuğ, Divan Başkanlığı'nı MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk'ün yaptığı MHP Sarıçam İlçe Teşkilatının 5. Olağan Kongresinde mevcut İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma, Divan Başkanlığı'nı MHP MYK Üyesi Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un yaptığı MHP Ceyhan 13. Olağan Kongresinde mevcut İlçe Başkanı Erdoğan Ekli güven tazelediler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği, kongrelerde okunan mesajı ayakta alkışlandı.

Çukurova İlçe Kongresinde konuşan MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Giresun'da hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Birlik içinde her hedefin yakalanabileceğini vurgulayan Avcı, "Adana'da en iyisinden unumuz, şekerimiz, yağımız var ve biz bunu hep birlikte helva yapacağız. Adana'da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere beraberinde tüm ilçeleri kazanacağız. Bilge liderimize güvenen, üç hilale gönül veren, MHP'nin 'Önce ülkem ve milletim' diyen politikasını benimseyen vatandaşlarımızla, sizlerle birlikte, Cumhur İttifakı olarak Adana'da bu hedefi başaracağız" diye konuştu.

Salgın hastalık nedeniyle kongrelere vatandaşları davet edemediklerini hatırlatan Avcı, "Kusura bakmasınlar, anlayışlarına sığınıyoruz. Diğer zamanlarda kapımız ve gönlümüz 24 saat açık" ifadesini kullandı.

"Herkesin harekete vefa borcu var"

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Çukurova İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, sadakat ve vefanın önemine vurgu yaptı. Varlı, "Değerli arkadaşlar, kongreler gelir geçer. Bugün ilçe başkanıyız, il başkanıyız, merkez yönetim kurulu üyesiyiz, milletvekiliyiz; yarın başka bir arkadaşımız bayrağı devralır. Bu dava 50 yıldır şanıyla, şerefiyle dimdik ayaktadır ve Allah'ın izniyle ilelebet var olacaktır. Genel Başkanımızın ifade ettikleri gibi hiç kimse bu davanın üzerinde değildir, olamayacaktır. Herkesin bu harekete karşı sorumluluğu vardır, vefa borcu vardır. Bir olarak, iri olarak, diri olarak bu günlere geldik, aynı şekilde birliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Bunu sizlerde görüyoruz, bundan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Allah birliğimizi daim eylesin" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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