MHP: "21 Temmuz'da MHP üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk... MHP: "21 Temmuz'da MHP üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu ili Altınordu ilçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun 30.07.

MHP: "21 Temmuz'da MHP üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu ili Altınordu ilçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir." - ANKARA Kaynak: İHA