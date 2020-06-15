MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı 14 Mart'ta yapılacak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanlık Divanı toplantısında, 13. Olağan Büyük Kurultay'ın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanlık Divanı toplantısında, 13. Olağan Büyük Kurultay'ın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve kurultay kararının 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA