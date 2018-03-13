MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı'na Doğru

MHP Kırklareli İl Başkanı Hakan Aytaç Kaya, MHP Kırklareli Teşkilatı olarak Genel Başkanları Devlet Bahçeli'yi yalnız bırakmayacaklarını bildirdi.

Başkan Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Türk siyasetinde 49 yıldır varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Partilerinin bedeller ödemiş, çileler çekmiş ve haklı davası uğrunda şehitler verdiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Türk milliyetçiliğinin bayraktarı liderimiz Devlet Bahçeli'dir. Bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi Kırklareli teşkilatları olarak her şart ve surette dün olduğu gibi bugün de genel başkanımızın yanındayız ve destekçisiyiz. Şühedaya vefa da imandandır. Bu ruh ve inançla partimizin 12. Olağan büyük kurultayını gerçekleştirerek mukaddesi bir inançla kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Hakkın yolunda milletin yanında önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben deme iradesi kararlılıkla ortaya koyacağız. Cenab-ı Hakkın inayetiyle genel başkanımızın liderliğinde millete beka için bulanık akan sular yeniden durulacak. Kurultayımız Türk milletinin şöleni olacak, Türkiye ye ve Türk İslam coğrafyasına umut aşılayacaktır."

Kaya, 18 Mart 2018 Pazar günü Ankara'da yapılacak olan kurultaya katılım göstereceklerini aktardı.