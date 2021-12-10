MHK VAR Semineri Etap-1 düzenlendi

Hakem Gelişim Programları kapsamında 7-8 Aralık tarihlerinde TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde VAR Semineri düzenlendi.

VAR Seminerinin birinci gününde; VAR prensipleri, VAR ile yapılan iletişim ve pozisyonları izleme ve hakeme izletme teknikleri konularında hatırlatmalar yapıldı. Ayrıca çalışma grupları şeklinde elle oynama ve ceza sahası içindeki itme ve çekme pozisyonları seçili klipler üzerinden çalışıldı. Seminerin ikinci gününde ise Videotest ve Geribildirim seansı ile standart bakış açısı oluşturulmaya çalışıldı. VAR Merkezindeki simülatör çalışması sonrasında Seminer, MHK Başkanı tarafından yapılan konuşma ile sona erdi.

Seminere daha önce VAR sertifikasyon programını tamamlayan 29 hakem ve yardımcı hakem katıldı. Etaplar halinde devam edecek olan bu eğitimler ile VAR ve AVAR eğitimi alan kadroyu genişletmek, daha geniş bir kadroyu görev alabilecek düzeye getirmek ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de VAR uygulamasına geçilmesiyle oluşacak ihtiyacı karşılayabilmek hedeflendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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