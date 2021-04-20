MHK üyesi Tozlu'dan, Şahne'ye 33 numaralı forma
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MHK üyesi Tozlu'dan, Şahne'ye 33 numaralı forma

MHK üyesi Tozlu'dan, Şahne'ye 33 numaralı forma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Kadir Tozlu, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret ederek, 33 numaralı forma hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Kadir Tozlu, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret ederek, 33 numaralı forma hediye etti.

Kadir Tozlu, beraberinde Mersin İl Hakem Kurulu Başkanı Hüdaverdi Savcı ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri/Gözlemcileri Derneği Mersin Şube Başkanı Alkan Altan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette, Türkiye ve dünyadaki futbolla ilgili karşılıklı sohbet yapıldı.

Keyifli geçen ziyaretin sonunda Tozlu, Şahne'ye üzerinde ismi yazılı '33' numaralı forma hediye etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MERSİN

MHK üyesi Tozlu'dan, Şahne'ye 33 numaralı forma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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