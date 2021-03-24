MHK Üst Klasman Hakem kampı devam ediyor
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MHK Üst Klasman Hakem kampı devam ediyor

24.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:09
MHK Üst Klasman Hakem kampı devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üst Klasman Hakem kampı devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üst Klasman Hakem kampı devam ediyor. Kampta hakemlerin yaptıkları teknik çalışmaların yanında fiziksel gelişimleri de ölçülüyor.

TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem Gelişim Projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen Üst Klasman Hakem kampı Antalya Belek'te sürüyor. 22 Mart Pazartesi günü başlayan kampta, hakemlerin yaptıkları teknik çalışmaların yanında fiziksel gelişimleri de ölçülüyor.

TFF Sağlık Kurulu ile başlatılan iş birliği kapsamında Hakemlerin Zihinsel Dayanıklılığının arttırılması ve bu konudaki farkındalıkları üzerine çalışmaların da yapıldığı kamp 25 Mart Perşembe günü sona erecek. - İSTANBUL

MHK Üst Klasman Hakem kampı devam ediyor
MHK Üst Klasman Hakem kampı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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