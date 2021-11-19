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MHK'nin kasım ayı semineri gerçekleştirildi

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
MHK'nin kasım ayı semineri gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) kasım ayı semineri düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) kasım ayı semineri düzenlendi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen seminere MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ile Eğitim Departmanı, Süper Lig, A-Klasman ve VAR hakemleri katıldı.

İki gün süren seminerin programı teorik bölümler ve hakemlerle yapılan bire bir toplantılardan oluşturuldu. Hakemlere video-test ve oyun kuralları testi yapıldı.

Seminerde hakem kararlarındaki tutarlılığın arttırılması amacıyla zaman yönetimi, yerde kalan oyuncular (sakatlık durumlarında), sarı kart pozisyonları, bariz gol şansının engellenmesi, çatışmaların yönetimi, elle oynamalar, ikili mücadeleler, ofsayt pozisyonları ve VAR müdahaleleri konularında eğitim verildi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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