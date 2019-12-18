MHK Kış Semineri ve FIFA kokart töreni 5-9 Ocak'ta Antalya'da yapılacak

18.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:33

Üst Klasman Hakemleri, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri, Üst Klasman Gözlemcileri ile Kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı MHK Kış Semineri, 5-9 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya Belek'teki Calista Luxury Resort Otel'de yapılacak.

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenecek seminere; MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen ve UEFA Hakem Fiziksel Gelişim Sorumlusu Werner Helsen katılacak.

7 Ocak 2020 Salı günü Calista Luxury Resort Otel'de saat 14.00'te gerçekleşecek resmi açılış törenini takiben FIFA Kokart Töreni yapılacak. 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde; FIFA Hakemleri, FIFA Yardımcı Hakemleri, FIFA Kadın Hakemleri, FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri, FIFA Plaj Futbolu Hakemleri ve FIFA Futsal Hakemleri yer alıyor.Seminer kapsamında, ayrıca; Üst Klasman Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri'ne FIFA Atletik Testi uygulanacak.FIFA tarafından onaylanan liste şöyle: Cüneyt Çakır, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler

Kaynak: DHA

- İstanbul