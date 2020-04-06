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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor

MHK Hakem Gelişim Programı'nda çalışmalara evden devam ediliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Hakem Gelişim Programı'nda değişikliğe giderken hakemler eğitim ve fiziksel gelişim alanındaki çalışmalarına evlerinden devam ediyor.

06.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:42
MHK Hakem Gelişim Programı'nda çalışmalara evden devam ediliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Hakem Gelişim Programı'nda değişikliğe giderken hakemler eğitim ve fiziksel gelişim alanındaki çalışmalarına evlerinden devam ediyor.

TFF'den yapılan açıklamada, "Uzaktan eğitim ve e-öğrenme çalışmaları kapsamında, Turkcell iş birliği ile Akademim adlı e-Öğrenme Platformu MHK gereksinimlerine göre uyarlandı ve tüm üst klasman hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilere gönderilen videotest ile çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar futbola verilen ara devam ettiği sürece haftalık olarak devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Programların tüm klasman hakemlerine gönderildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte hakemlerimizin hem fiziksel durumlarını korumak hem antrenmanlarına devam edebilmelerini sağlamak ve hem de bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatabilmek amacıyla, MHK Hakem Fiziksel Gelişim ekibi tarafından hazırlanan özel antrenman ve beslenme programları tüm klasmanlardaki hakemlere gönderildi. Bu programlar hakemlerimizin evlerinde uygulayabilecekleri şekilde dizayn edildi ve videolarla desteklendi. Antrenmanların takibi ise mobil bir program üzerinden yürütülüyor. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun tüm hakem gelişimini (eğitim, fiziksel gelişim, mental gelişim vb.) bir araya toplayacak detaylı bir mobil uygulama üzerindeki çalışmaları da devam etmektedir."

Kaynak: AA

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