MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta Süper Lig'deki müsabakalarda 3 kadın hakem görevlendirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası boyunca diğer liglerdeki müsabakalarda da tüm kadın hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz görev almaya devam edecekler. Kadın hakemlerimize ve gözlemcilerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız" denildi.

20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: MELİS ÖZÇİĞDEM (dördüncü hakem)

Demirören Haber Ajansı - Spor