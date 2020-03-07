MHK'den kadın hakemlere görev

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak Profesyonel Ligler, Bölgesel Amatör Ligi, Kadınlar Ligleri, Akademi Ligleri, Amatör Kümeler ve Turkish Women's Cup müsabakalarında olmak üzere 486 vizeli kadın hakemden 406'sına...

07.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:08
MHK'den kadın hakemlere görev

(MHK), 8 Mart dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak Profesyonel Ligler, Bölgesel Amatör Ligi, Kadınlar Ligleri, Akademi Ligleri, Amatör Kümeler ve Turkish Women's Cup müsabakalarında olmak üzere 486 vizeli kadın hakemden 406'sına (% 84) görev verildiğini açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamada ayrıca, "Kadın hakemlerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız" denildi.


Kaynak: DHA

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