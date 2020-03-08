MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin...
MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum"
08.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:01
MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum" - İSTANBUL
Kaynak: İHA