MHK Başkanı Zekeriya Alp'in basın toplantısı: (2)

03.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:18

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu başkan vekili olduğu Koç Holding ile 30 yıldır çalıştığını, bundan da gurur duyduğunu söyledi.

Zekeriya Alp, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Süper Lig'in ilk yarısıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da katıldı.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zekeriya Alp, Fenerbahçe'nin kazandığı maçları yöneten hakemlere bir sonraki hafta görev verilmediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, hangi hakemi hangi maçtan sonra ne şekilde görevlendirdiklerini anlattı.

Alp, sahibi olduğu şirketin Koç Holding ile çalıştığının hatırlatılması üzerine, "Bu konu çok tartışıldı. Koç Holding ile yaptığım çalışmada 30 yılı doldurdum. Bununla da gurur duyuyorum. Yurt dışında bana farklı kapılar açtı. Böyle bir çalışmamı sezon başında bu görev bana tebliğ edildiğinde Nihat Özdemir başkana söyledim. 'Böyle bir durumum var, biliyor musunuz?' dedim. Kendisi 'Sorun yok. Bizim en büyük sponsorumuz Arçelik.' dedi. Ben öyle görevi kabul ettim." diye konuştu.

Konunun kamuoyunu neden rahatsız ettiğine anlam veremediğini aktaran Alp, "Ali Koç ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmedim. O toplantıda (Zorlu Center toplantısı) ilk defa bir araya geldik ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bu, neden bu kadar toplumu ilgilendiriyor? Benim firmam 3 gün önce kurulmadı. 41 yıldır ticaret yapıyorum. Bunun 30 yılında Koç Holding ile iş yapıyorum. Kaldı ki şirketimin ticaret hacminin yüzde 35-40'ı Koç Holding'le. Sadece orayla iş yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Zorlu Center görüşmesi

Zekeriya Alp; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ile İstanbul'daki Zorlu Center'de yaptıkları toplantıyla ilgili konuştu.

Söz konusu mekanda insan yoğunluğunun fazla olduğunu ve gizli bir buluşma olmadığını anlatan MHK Başkanı, "Birçok görevlinin olduğu, kameraların olduğu bir yerde buluştuk. Gizli saklı bir şey değil. İçimizdeki bazı arkadaşların düşündüğü şekilde bir anlayış olsaydı, farklı şeyler konuşsaydık zaten oraya gitmezdik. Zorlu, herkesin hareket halinde olduğu bir yerdi. Bunu bir yanlış olarak değerlendirmek lazım. Keşke bu toplantıyı orada yapmasaydık. Başkanımız belki de zaman bulamadı. Onu Nihat başkanımıza sormamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Tartışmalı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

Başkan Alp, hakem yönetimiyle tartışılan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili soruları yanıtladı.

Derbi maça önce Halil Umut Meler'i hazırladıklarını aktaran Alp, ancak karşılaşmanın 1 hafta öncesinde karar değişikliğine giderek görevi Cüneyt Çakır'a verdiklerini söyledi.

Derbinin kritik öneme sahip olduğunu, karşılaşmada tecrübeli bir ekibi görevlendirmek istediklerini dile getiren Zekeriya Alp, "Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 4-5 hafta öncesinde Halil Umut Meler'i hazırladık. Bir hafta önce iki takımın da yenilgisi, iki takımın da kamuoyunda yer alması nedeniyle kararı değiştirdik. Halil Umut Meler'e bir hafta öncesinde maç vermemiştik ama böyle bir durum olunca kararı değiştirdik. İki sıkıntılı takımın maçına Cüneyt Çakır ve ekibini vermek istedik. Onların daha rahat bir maç yönetmesi için. Halil Umut Meler de genç bir arkadaşımız. Bir sıkıntı yaşamaması ve zor durumda bırakmak istemememizden dolayı Cüneyt Çakır ve ekibini bu maça verdik." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yardımcı hakemi Tarık Ongun haricinde maçta görev yapan diğer hakemlerle görüştüklerini aktaran Alp, "Derbinin hakemleriyle ilgili basında 'Sorgulamak' diye bir kelime yer aldı. Böyle bir durum söz konusu değil. Hakemlerle her zaman konuşuyoruz. Maçtan önce telefon dahil olmak üzere hiçbir şekilde konuşmayız ama maçlardan sonra kritik pozisyonlarla ilgili veya genç arkadaşımızsa moral vermek için konuşuyoruz. Doğruları ve yanlışları anlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FIFA kokartı verilmesi

Zekeriya Alp, geçen sene Fırat Aydınus ile Bülent Yıldırım'ın FIFA kokartlarının alınmasına çok üzüldüğünü ancak bunu yapmak zorunda kaldığını kaydetti.

Aydınus ve Yıldırım'ın geçen sezon atletik testleri geçemediğini aktaran Alp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FIFA'nın atletik testlerini geçemeyen Fırat Aydınus ve Bülent Yıldırım'ın FIFA kokartlarının alınmasına çok üzüldüm. Almaya mecbur kaldım. Ben almasam FIFA alacaktı. FIFA alsaydı kokartlı hakem sayımızın düşme ihtimali vardı. Ben de üzülerek FIFA kokartlarını almak zorunda kaldım. Halis Özkahya da 2 ay önce koşamadı ama ondan 2 hafta sonra tekrar çağrıldı ve koşuyu tamamladı. FIFA'da görev almaya devam ediyor."

Eğitime çok önem verdiklerini anlatan MHK Başkanı, "Arkadaşlarımızı ancak eğitimle güzel yerlere getirebiliriz. Sıkıntımız çok büyük. En önemli konulardan biri, alt liglerden hakem bulma şansını yaratmamız lazım. Bu mücadeleyi büyük ölçüde veriyoruz. Üzerinde durduğumuz, izlediğimiz, beğendiğimiz 9 hakemi Antalya'da yapılacak seminere davet ettik. Umarım bu arkadaşlar zaman içinde başarılı olur ve üst liglerde görev alırlar." diye konuştu.

Zekeriya Alp, bazı hakemlerin futbolculara küfürlü ifadeler kullandığına yönelik iddialarla ilgili ise "Hiçbir hakem futbolculara karşı ağza alınamayacak en ufak bir ifade kullanamaz. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu bile olamaz. Bununla ilgili bir şey duyarsak gereğini yaparız." şeklinde görüş belirtti.

Oğuz Sarvan: "VAR keşke olmasaydı"

MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, son iki senedir uygulanan VAR sistemiyle ilgili, "Şu anda son iki sene olmasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum." dedi.

Sarvan, VAR'ın ilk kez Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda uygulandığını hatırlatarak, "VAR'ın tek başarılı uygulaması, 2018'deki Dünya Kupası. Onun dışındaki hiçbir uygulama tam olarak oturmadı. Hala tartışmalar var. Pek çok gelişme yaşanacak. Ben de olumsuz bakarken Dünya Kupası'ndan sonra olumlu düşünmeye başladım. Şu anda son iki sene olmasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu kadar çok hakem tartışılmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Serdar Aziz ile Domagoj Vida arasında yaşanan, siyah-beyazlı ekibin penaltı beklediği ancak devam eden iki pozisyonla ilgili konuşan Sarvan, şunları kaydetti:

"UEFA, bütün hakemlere 'Çok ucuz penaltılar olmasın.' diyor. Penaltı ciddi bir karar ve herkesin kabul etmesi lazım. İtme konularının şiddeti bir yerde yazmıyor. Bu konuda geniş bir aralık var. İtme konularında hakemler tüm dünyada toleranslı davranıyor. UEFA da savunma oyuncularına tolerans gösteriyor ama bunun üzerinde durmamız gerekiyor. VAR hakemi ile aralarında standart bir konuşma olmuş. Kararın ne olması gerektiği konusunda hakemlerle aynı fikirde değiliz ama söyledikleri prosedüre uygun. Ortada bir art niyet söz konusu değil."

Sarvan'dan pozisyon yorumu

MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK'nin çalışmaları, atamalar, hakemlerle ilgili puanlama sistemi, eğitimler ve diğer uygulamalarla ilgili sunum yaptı.

Sarvan, sunumu sırasında Fenerbahçe'nin birer hafta arayla kaçırdığı ve kurtardığı penaltıların tekrarlatılıp tekrarlatılmaması tartışılmasıyla ilgili bilgi verdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin kaçırdığı penaltıda kaleci Fabien Farnolle'ün ayağının çizgide olmamasına rağmen penaltı tekrarlatılmamıştı. Bir hafta sonra oynanan Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında ise sarı-lacivertlilerin kurtardığı penaltı, kaleci Altay Bayındır'ın ayağı çizgide olmadığı gerekçesiyle tekrarlatılmıştı.

Fenerbahçe Kulübünün itiraz ettiği pozisyonlarla ilgili İngiltere Premier Lig maçlarından örnek video izleten Sarvan, iki hakemin de doğru karar verdiğini belirtti.

(Sürecek)

Kaynak: AA