MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı. - Haberler

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı.

AA - Emrah Oktay - Spor
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu:

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı. Bunun hakemliği olumsuz etkilendiği tespit ettik."

AA / Emrah Oktay - Spor

Merkez Hakem Kurulu, Gündoğdu, Spor, Haberler

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