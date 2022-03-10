MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı.
AA - Emrah Oktay - Spor
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı. Bunun hakemliği olumsuz etkilendiği tespit ettik."
AA / Emrah Oktay - Spor