MHC Başkanı Radojicic'ten THF Başkanı Kılıç'a teşekkür mektubu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHC Başkanı Radojicic'ten THF Başkanı Kılıç'a teşekkür mektubu

AA, Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
MHC Başkanı Radojicic'ten THF Başkanı Kılıç'a teşekkür mektubu

Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Başkanı (MHC) Zoran Radojicic, 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası dolayısıyla Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'a teşekkür mektubu gönderdi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Başkanı (MHC) Zoran Radojicic, 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası dolayısıyla Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'a teşekkür mektubu gönderdi.

THF'den yapılan açıklamaya göre Radojicic mektubunda, şampiyonanın organizasyonu için THF'ye teşekkür etti.

Radojicic, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Siz ve ekibiniz, tüm katılımcılar üzerinde büyük bir etki bırakan profesyonellik ve özverinin yanı sıra sıcak bir konukseverlik gösterdiniz. Diğer organizatörler tarafından izlenmesi gereken zorlu bir görev olacak yüksek standartlar belirlediniz. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu, büyük bir potansiyele sahip ülkenizde hentbolun gelişimi için size seve seve yardımda bulunacak ve destek olacaktır. Gelecekte de iş birliğimizin devamını diliyor, en derin sportif saygılarımı sunuyorum."

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu, Uğur Kılıç, Hentbol, Akdeniz, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title