MGÜ'nün e-Sertifika programlarına 6 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek - Haberler
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MGÜ'nün e-Sertifika programlarına 6 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek

MGÜ'nün e-Sertifika programlarına 6 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek
AA / Esin Işık - Haberler | Güncel

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MGÜ) sanatın farklı alanlarında açtığı e-Sertifika programlarına 6 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

ANKARA (AA) - Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MGÜ) sanatın farklı alanlarında açtığı e-Sertifika programlarına 6 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

MGÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi çatısı altında açılacak programların yeni dönem kayıtları başladı.

Uzaktan eğitim sistemi üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek programların sonunda katılımcılara e-Sertifika belgesi verilecek.

Programlara katılanlar için canlı derslerin yanı sıra içeriğe göre PDF veya e-Kitap formatındaki kitaplar, eğitime yardımcı mp3 kayıtları, haftalık ders konularının işlendiği ders videoları, mini testler ve ödevlerle öğrenme ortamları oluşturulacak.

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

Araştırma, Ankara, Müzik, Güncel, Haber

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