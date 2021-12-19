MGÜ, "Mevlevi Mukabelesi"ni 28 Aralık'ta izleyiciyle buluşturacak

ANKARA (AA) - Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ), Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında "Acem-Buselik Mevlevi Ayin-i Şerifi İcrası ve Mevlevi Mukabelesi" programını başkentte izleyiciyle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mamak Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek program, 28 Aralık akşamı CSO Ada Ankara Ana Salon'da sahnelenecek.

Sanat yönetmenliğini MGÜ İcra Sanatları Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Tolga Oter'in yapacağı programda, vefatının 200'üncü yılında Acem-Buselik Ayini bestekarı Abdülbaki Nasır Dede de anılacak.

Mevlevi Ayin-i Şerif icrası ve Mevlevi Mukabelesinin yer alacağı etkinlikte, Mehmet Fatih Çıtlak öncülüğünde İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu sema gösterisi gerçekleştirecek.

Mutrib ekibinde MGÜ öğretim üyeleri ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Ankara, İstanbul ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği korolarından icracılar da yer alacak. Kuran-ı Kerim tilavetini ise Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı yapacak.

"Ankara'da ilk defa gerçekleştirilecek"

Programın sanat yönetmenliğini yapan Tolga Oter, AA muhabirine, programın Şeb-i Arus törenlerini daha önce izleyemeyen başkentliler için fırsat olduğunu söyledi.

Gerçekleştirilecek sema mukabelesi için heyecanlı olduklarını dile getiren Oter, "Programın en büyük özelliği Ankara'da ve CSO Ana Salon'da ilk defa böyle büyük bir çapta Mevlevi Mukabelesi gerçekleştirilmesidir." dedi.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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