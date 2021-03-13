MGÜ'den "Gönüllerin Kahramanı; Sağlıkçılar" sergisi
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MGÜ'den "Gönüllerin Kahramanı; Sağlıkçılar" sergisi

13.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:01
MGÜ'den

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesince (MGÜ) 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında "Gönüllerin Kahramanı; Sağlıkçılar" sergisi açıldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesince (MGÜ) 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında "Gönüllerin Kahramanı; Sağlıkçılar" sergisi açıldı.

MGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin sanat galerisinde açılan sergide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının eserleri izlenime sunuldu.

Serginin açılışı MGÜ Rektörü Prof. Erol Parlak ve Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir tarafından yapıldı.

Sağlık çalışanları Adnan Öztürk, Ahu Güngör Acar, Burcu Çoban, Cengiz Güven, Nurcan Sırkamış, Nursel Erdil, Sadık Demirsoy, Sadullah Üçtaşlı, Selçuk Aslan, Sema Efe, Serpil Altundoğan ve Ümit Özen'in eserlerinin bulunduğu sergi, 26 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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