MGTC'de Mehmet Aydın dönemi
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MGTC'de Mehmet Aydın dönemi

07.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:27
MGTC'de Mehmet Aydın dönemi

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin gerçekleştirilen olağanüstü kongresinde başkanlığa Mehmet Aydın seçildi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin gerçekleştirilen olağanüstü kongresinde başkanlığa Mehmet Aydın seçildi.

Pandemi nedeniyle ertelenen genel kurullar, yeni kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin genel kurulu da üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Cemiyet binasında pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen kongrede başkanlığa Mehmet Aydın seçildi. Seçimde bir konuşma yapan Aydın, kendisini bu göreve layık gören üyelere teşekkür ederek, "Sizlerin de alanda gördüğünüz gibi medya ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların başında her geçen gün sayıları giderek artan internet haberciliği geliyor" dedi.

Yerel medyanın zor zamanlardan geçtiğini belirten Aydın, "Merdiven altı diye tabir edilen internet siteleri adeta bilgi kirliliği saçıyor. Yıllarını mesleğe adayan medya çalışanlarının emekleri bu internet sitelerinin yalan, yanlış, eksik haber çalışmalarıyla bir anda yok oluyor. Yasalaşacak internet yasasıyla medya sektörünün iyileşeceğini bekliyoruz. Bizler öncelikli olarak bu yasanın bir an önce çıkarılmasını temenni ediyoruz. İkinci ve önemli bir diğer konu örgütlü mücadelenin eksiliği. Bu mücadele eksikliğini gazetecilikte etkin bir şekilde ortaya koyuyor. Basın sektörünün örgütlü güçlülüğü maalesef yok" şeklinde konuştu.

Cemiyet olarak her zaman sektör çalışanlarının sorumluluklarını bilerek haklarının savunucusu olacaklarını belirten Aydın, "Yine medyanın sorun ve sıkıntılarından devam edecek olursak bir diğer konu 'mesleğe vakıf olmayanların' bu alanda kendini var etme mücadeleleri. Öncelikle belirtmek isterim ki bundan sonra üyelerimiz İletişim Fakültesi mezunu ve mesleğini alanda aktif olarak icra eden isimlerden oluşacak. Bu bağlamda ilk yapacağımız çalışmaların başında Cemiyetimizin mesleki eğitimleri geliyor. Eğer bu mesleği icra ediyorsak bunu hakkıyla yapmamız gerekir. Basın camiasındaki tüm çalışan arkadaşlarımız bu eğitimlere davetli olacak" diye konuştu.

Mehmet Aydın'ın başkanlığa getirildiği 4. olağan kongrede yönetim kurulu ise Mikail Pelit, Ahmet Keskin, Cahit Özçelik, Selahattin Bayrak, Bayram Güder, Şafak Şahin, Serdar Barut, Mahir Temur, Aziz Yiğit ve Taha Ayhan isimlerinden oluştu. - MALATYA

MGTC'de Mehmet Aydın dönemi
MGTC'de Mehmet Aydın dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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