MGM ve AKOM uyardı: Fırtına ve yağmur bekleniyor! 13 Ekim 2020 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Sarı ve turuncu yerlere dikkat!

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, dolu yağacak mı? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? 13 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Hava durumu haritası, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son bilgiye göre bugün Batı Ege ve beraberinde Marmara Bölgesi yağışlı bir gün olacak. Beklenen yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? MGM UYARDI!

Marmara ve Ege Bölgelerimizde Güney ve Güneybatı Yönlerden (Lodos) Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!

Salı günü (13.10.2020) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Oluşması Muhtemel Riskler

Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Ulaşımda Aksamalar

Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

Kuzey Ege'de yarın (13.10.2020 Salı) günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtına akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

İzmir'de de kuvvetli gök gürültülü sağanak ve şiddetli lodos var.

Oluşması Muhtemel Riskler

Ulaşımda aksamalar

13 EKİM 2020 İSTANBUL HAVA DURUMU

MGM ve 13 Ekim tarihi için İstanbul'a uyarı yaptı. İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve lodos kuvvetli. AKOM oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarların yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM açıklamaları

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarların yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM il genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul halkını uyardı.

Batıda yağış var, Anadolu sıcak ve kurak, sıcaklık ortalamanın 6 derece üzerinde seyredecek.

HAVA DURUMU HARİTASI

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu cumaya kadar güneşli ve lodosla öğle saatleri sıcak geçiyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz sıcak, rüzgar adana-hatay boyunca nemli esiyor, adana 33 derece

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sürüyor, sıcaklık 30-32 derecelerde, Karadeniz geneli güneşli ve sıcak, 27-30 derece

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 2 derece..