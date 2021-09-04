MGM 5 günlük hava raporunu paylaştı
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MGM 5 günlük hava raporunu paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı.

Rapora göre başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yeni haftanın başlangıcı ile birlikte sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da özellikle Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hafta sonu sıcaklığın önceki günlere göre hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da ise Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzincan, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde muhtemel kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Yapılan son tahminlere göre 3 büyük kentte beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA ve İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu 26, İZMİR: Az bulutlu ve açık, 32 derece.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

MGM 5 günlük hava raporunu paylaştı
MGM 5 günlük hava raporunu paylaştı
MGM 5 günlük hava raporunu paylaştı
MGM 5 günlük hava raporunu paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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