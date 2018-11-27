Mgk: "Türkiye'nin Suriye'de Barışın Tesis Edilmesi İçin Gayret Gösterdiğine İşaret Edilerek Siyasi...
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Mgk: "Türkiye'nin Suriye'de Barışın Tesis Edilmesi İçin Gayret Gösterdiğine İşaret Edilerek Siyasi...

IHAAW211246-SIY/27-11-2018 - MGK: "Türkiye’nin Suriye’de barışın tesis edilmesi için gayret gösterdiğine işaret edilerek siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir.

Mgk:

MGK: "Türkiye'nin Suriye'de barışın tesis edilmesi için gayret gösterdiğine işaret edilerek siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir." 27.11.2018 21: 12: 46 TSI
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