Mgk: "Türkiye'nin Suriye'de Barışın Tesis Edilmesi İçin Gayret Gösterdiğine İşaret Edilerek Siyasi...

MGK: "Türkiye'nin Suriye'de barışın tesis edilmesi için gayret gösterdiğine işaret edilerek siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir." 27.11.2018 21: 12: 46 TSI

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