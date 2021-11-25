MGK: "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını...
MGK: "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, cumhuriyetimizin 100.
MGK: " Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir." - ANKARA
Son Dakika | Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdı
Son dakika haberi... Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi: "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük Türkiye vizyonuna yakışır biçimde büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenlerimizi korumayı, gözetmeyi sürdüreceğiz."
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri