MGK toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
02.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:55
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.30'da başladı.
(İlker Turak/İHA)
Kaynak: İHA